Federico Chiesa si avvicina al ritorno in Serie A | opzione a sorpresa per l’attaccante | CM

Da calciomercato.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Chiesa si avvicina al ritorno in Serie A, con un’opzione a sorpresa per l’attaccante esterno. Il calciatore è ormai fuori dai piani del Liverpool per la prossima stagione. L’attuale squadra inglese non prevede più di contarci e si stanno valutando le possibilità di cessione o prestito. La trattativa ancora non è ufficiale, ma le discussioni tra le parti sono in corso.

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Federico Chiesa si avvicina al ritorno in Serie A con l’attaccante esterno che appare ormai fuori dai piani del Liverpool per quello che riguarda la stagione che sta per cominciare. Chiesa pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo due stagioni difficili passate in Inghilterra, il classe 1997 vorrebbe tornare protagonista e per lui sembrano aprirsi le porte di un ritorno in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Bologna, squadra che potrebbe salutare almeno uno tra Rowe e Orsolini durante l’estate. L’ex giocatore della Juventus sarebbe sulla lista di Giovanni Sartori con gli emiliani pronti a dargli la possibilità di tornare tra i protagonisti all’ombra delle due torri per rigenerarlo come accaduto con diversi campioni nel recente passato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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