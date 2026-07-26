I treni nel nodo di Firenze sono fermati fino al 30 luglio a causa dei lavori di sostituzione di un cavalcavia stradale. La circolazione ferroviaria nel territorio è sospesa da una settimana e i treni non circoleranno per quattro giorni. La decisione è stata comunicata da Rfi, che ha avviato la fase finale dei lavori. La sospensione dei servizi ha causato ritardi e disagi su tutta la rete ferroviaria italiana.

I treni resteranno bloccati per quattro giorni nel nodo ferroviario di Firenze. Rfi ha infatti comunicato l’avvio dell’ultima fase dei lavori per la sostituzione del cavalcavia stradale, che avevano già interrotto la circolazione dei convogli ferroviari nell’ultima settimana. Fino a giovedì 30, tra Campo di Marte e le stazioni Rifredi e Santa Maria Novella, i treni saranno sostituiti da bus. Il cavalcavia sarà posato in una sola volta. Si tratta di un intervento necessario, ma molto delicato, sia per le proporzioni, sia per la posizione. Firenze è uno dei nodi ferroviari più importanti d’Italia e la sua chiusura avrà conseguenze sulla circolazione nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Quifinanza.it - Treni bloccati a Firenze fino al 30 luglio, ritardi e disagi in tutta Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Treni tra Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella

Notizie e thread social correlati

Treni, ennesima giornata di disagi: ritardi fino a due ore sulla linea adriatica e Firenze-BolognaDisagi sulla rete ferroviaria italiana a causa di due guasti che hanno interessato la linea adriatica e la Firenze-Bologna.

Treni, lavori ferroviari a Firenze fino al 10 luglio, guasto in stazione centrale a Milano, ritardi e cancellazioniFino al 10 luglio sono sospese le corse tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa di lavori ferroviari.

Temi più discussi: Cadavere tra i binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-Viareggio. L’odissea dei passeggeri: Fermi da ore; Firenze, nuovo stop ai treni da stasera fino al 30 luglio per lavori Ponte al Pino; Treni, guasto nel fiorentino: lunghi ritardi. Ranucci: 'Viaggio da incubo, caldo e malori'; Guasto al Frecciarossa: oltre 330 passeggeri bloccati in aperta campagna sotto il sole. A bordo anche Aldo Isi, ad Rfi.

Treni bloccati a Firenze fino al 30 luglio, ritardi e disagi in tutta ItaliaRfi ha comunicato la sospensione del traffico su parte nodo ferroviario di Firenze per la fine dei lavori del cavalcavia: treni bloccati ... quifinanza.it

Treni fermi a Firenze fino al 30 luglio: cosa rischia chi parteLo stop dei treni nel nodo di Firenze entra nella fase piu delicata proprio nel pieno delle partenze estive. Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedi 3 ... lsdi.it