Lunedì 27 luglio sono iniziati i lavori per il rinnovo della tranvia Milano-Limbiate. L’intervento riguarda la tratta tra il quartiere Comasina M3 e Limbiate Monte Grappa, i due capolinea. Il cantiere coinvolge l’installazione di nuove rotaie e sistemi di sicurezza. La ristrutturazione prevede anche lavori di adeguamento delle stazioni lungo il percorso. I lavori dureranno diversi mesi e comporteranno modifiche temporanee alla circolazione dei mezzi pubblici.

Milano, 26 luglio 2026 – Al via, lunedì 27 luglio, i lavori per il rinnovo della tranvia Milano-Limbiate, un’opera pubblica importante che presterà un servizio fondamentale per il collegamento agevole tra Milano, quartiere Comasina M3, e Limbiate Monte Grappa, i due capolinea della tratta. Lunga circa 12 chilometri la tranvia migliora la mobilità tra Milano e il nord-ovest dell’area metropolitana, e tra tutti i comuni e territori coinvolti, riducendo il traffico privato e dando più accessibilità, con 19 fermate che attraversano Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Limbiate e Varedo ovvero aree urbane, quartieri residenziali, poli scolastici e sistemi ambientali come il Parco delle Groane e il canale Villoresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Tranvia Milano-Limbiate, al via i cantieri per il rinnovo dell’infrastruttura

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