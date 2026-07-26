Nella notte, un uomo in bicicletta è stato travolto da un veicolo in movimento. La scena si presenta con il corpo senza vita sull’asfalto e la bicicletta accanto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. La strada è stata chiusa per i rilievi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nel silenzio della notte si è consumata una nuova e drammatica tragedia stradale. Un uomo in bicicletta è stato raggiunto da un veicolo in transito e l’impatto, secondo quanto riportato, non gli avrebbe lasciato scampo. Per alcuni interminabili minuti, sull’asfalto sono rimasti soltanto i segni di una vicenda improvvisa e dolorosa. I soccorritori sono arrivati con la massima urgenza, ma le condizioni dell’uomo apparivano già disperate. Successivamente, la scoperta sul conducente dell’auto ha aggiunto dolore alla tragedia. Al momento, la dinamica resta al centro degli accertamenti. Ciclista travolto nella notte: il dramma sulla SS341. L’incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di domenica 26 luglio a Turbigo, nell’hinterland di Milano, lungo la SS341, arteria situata al confine tra Lombardia e Piemonte, non lontano dal Ticino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia nella notte, travolto e ucciso: trovato così. Scena straziante

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Antonio Gonzo travolto e ucciso da un 14enne in Vespa

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