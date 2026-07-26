Un motociclista è morto questa sera nella galleria Starze, sulla strada statale 18 Cilentana, nel Vallo della Lucania. La vettura con cui viaggiava si è scontrata con un’altra, provocando il decesso dell’uomo. La donna che era con lui è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Un motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all’interno della galleria Starze, lungo la strada statale 18 Cilentana, nel territorio di Vallo della Lucania. Secondo le prime informazioni, la moto sulla quale viaggiavano due persone sarebbe stata tamponata da un’autovettura. L’impatto è stato violentissimo: per il centauro non c’è stato nulla da fare, mentre la donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti le Forze dell’Ordine e il personale Anas, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia in galleria, motociclista perde la vita: grave la donna che era con lui

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Il motociclista ha perso la memoria dopo lincidente...

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