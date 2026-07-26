Il 113° Tour de France si è concluso con la vittoria di Tadej Pogacar, che ha tagliato il traguardo a Parigi. La corsa si è conclusa questa sera nel tradizionale arrivo sugli Champs-Élysées. Van der Poel ha partecipato alla festa finale, mentre Pogacar ha conquistato la vittoria complessiva. La gara si è svolta in diverse tappe, con il podio finale che ha visto il corridore sloveno trionfare davanti agli avversari.

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto il 113° Tour de France, conclusosi stasera nel tramonto dorato dei Campi Elisi parigini. Il fuoriclasse di Komenda, in classifica generale, ha preceduto di 6’26”il fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) con il suo giovane compagno di squadra, il messicano Isaac del Toro, che ha conquistato il terzo posto, staccato di 9’42”, in aggiunta alla maglia bianca della classifica dei giovani. La maglia verde della classifica a punti è stata appannaggio del coriaceo danese Mads Pedersen (Lidl Trek) mentre l’irriducibile ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post) ha vinto, per la seconda volta in carriera, la graduatoria degli scalatori, vestendo la pittoresca maglia a pois. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: Van der Poel onora la festa di Tadej

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TOUR DE FRANCE 2026 : VAN DER POEL FAIT CRAQUER POGACAR au terme d'un duel ÉPIQUE

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