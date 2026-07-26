Il Tour de France 2026 si è concluso con un atleta che ha dominato la corsa, vincendo la sua quinta maglia gialla. La vittoria è arrivata senza grandi difficoltà e ha consolidato la sua posizione come uno dei ciclisti più vincenti della storia della manifestazione. La corsa si è conclusa sotto l’Arco di Trionfo, con il ciclista che ha tagliato il traguardo in testa in tutte le tappe decisive. Nessun altro corridore è riuscito a mettere in discussione il suo predominio durante le tre settimane di gara.

Consacrazione di un fuoriclasse con le stigmate da leggenda. Il Tour de France 2026 che si è congedato come da tradizione sotto l’Arco di Trionfo ha avuto sempre un solo uomo al comando. Mai come in questa edizione non c’è stata storia, se non quella unica e fenomenale di Tadej Pogacar capace di imporre la propria legge con una superiorità tecnica e atletica che non ha lasciato spazio agli avversari. Quinta Grande Boucle in carriera, la terza consecutiva dopo quella del 2024 e 2025 che va ad aggiungersi ai trionfi del 2020 e 2021, numeri che non sono sufficienti a testimoniare in pieno la grandezza dello sloveno che ancora una volta sulle strade francesi ha mostrato il meglio del suo repertorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Pogacar 5 senza storia e oltre ogni limite: Re Sole raggiunge i miti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - LÉGENDAIRE ! Tadej Pogacar s'offre une victoire de PRESTIGE à l'Alpe d'Huez

Notizie e thread social correlati

Pogacar vince il Tour De France 2026 e raggiunge i più grandi a quota 5 successiTadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, arrivando a cinque successi complessivi e entrando nel gruppo di ciclisti che hanno conquistato cinque...

Favoriti Tour de France 2026: chi seguire oltre Pogacar e VingegaardIl Tour de France 2026 si prospetta aperto a diversi corridori, oltre ai favoriti principali Pogacar e Vingegaard.

Temi più discussi: Tour de France 2026, 21^ e ultima tappa da Thoiry a Paris Champs-Elysees: il percorso; Tour de France 2026 - 20a tappa: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (fasi finali) - Video; Tour de France, oggi tappa 21: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026: un Pogacar leggendario batte il record di Pantani sull'Alpe d'Huez.

TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE 2026 Lo sloveno centra il quinto successo al Tour con una prestazione esagerata! Noi siamo sempre di più senza parole, #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 #Pogacar x.com

[Thread dei Risultati] Tour de France 2026 – Fase 10 (2.UWT) reddit

Tour de France 2026: quinto trionfo per Poga?ar, Van der Poel vince sugli Champs-ÉlyséesLo sloveno Tadej Poga?ar entra nel ristretto club dei cinque volte vincitori del Tour de France. Mathieu van der Poel si è aggiudicato l’ultima tappa nelle strade di Parigi. View on euronews ... msn.com

Tour de France 2026, tappa di oggi Paris-Paris: orari, tv, favoriti. Frazione accorciata: e se si muovesse Pogacar?Qualche cambiamento arrivato già ieri, a causa della mancanza di forze dell'ordine per colpa degli incendi che stanno devastando la Francia, ma resta ... oasport.it