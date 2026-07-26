Toro riesce a raggiungere gli spalti e scatena il caos tra la folla | attimi di terrore alla Corrida di Castilla
Un toro ha superato le barriere dell’arena durante una corrida in un villaggio di Castilla, nel dipartimento di Tolima, in Colombia, e si è diretto tra il pubblico. La presenza dell’animale ha causato il panico tra le persone presenti, provocando momenti di forte tensione. Non sono stati riportati feriti gravi, ma la scena ha generato paura tra gli spettatori. La corrida si è interrotta subito dopo l’incidente, e le autorità hanno avviato le indagini.
Momenti di forte tensione durante una corrida organizzata nel villaggio di Castilla, nel comune di Coyaima, nel dipartimento colombiano di Tolima. Un toro, dopo essere riuscito a oltrepassare le barriere dell’arena, è piombato tra il pubblico provocando il panico tra le persone presenti. L’animale ha raggiunto gli spalti in pochi istanti, costringendo gli spettatori a una fuga precipitosa per cercare riparo. Le immagini circolate dopo l’incidente mostrano scene molto confuse, con la maggior parte delle persone che tentano di allontanarsi mentre il toro si muove tra le aree riservate al pubblico. Secondo le prime informazioni, diverse persone sarebbero rimaste ferite durante i momenti concitati e sarebbero state trasferite in ospedale per ricevere assistenza medica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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