Toro riesce a raggiungere gli spalti e scatena il caos tra la folla | attimi di terrore alla Corrida di Castilla

Notizia in breve

Un toro ha superato le barriere dell’arena durante una corrida in un villaggio di Castilla, nel dipartimento di Tolima, in Colombia, e si è diretto tra il pubblico. La presenza dell’animale ha causato il panico tra le persone presenti, provocando momenti di forte tensione. Non sono stati riportati feriti gravi, ma la scena ha generato paura tra gli spettatori. La corrida si è interrotta subito dopo l’incidente, e le autorità hanno avviato le indagini.