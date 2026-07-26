Il Carnevale estivo si svolgerà domenica 2 agosto a Bibbiena, con la sfilata di Mea e Cecco nel centro storico. La manifestazione, che si tiene tradizionalmente nella prima domenica del mese, vede i due personaggi storici partecipare alla parata. La giornata prevede il passaggio di carri allegorici e gruppi mascherati lungo le vie principali della città. La sfilata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza eventi collaterali programmati.

Mea e Cecco tornano a sfilare per le vie di Bibbiena. Il Carnevale storico si prepara infatti a vivere la sua versione estiva, in programma domenica 2 agosto, nella data che per tradizione coincide con la prima domenica del mese. Dopo l’appuntamento di febbraio, la manifestazione torna così nel centro storico con i suoi personaggi e la sua rievocazione, in una serata pensata anche per coinvolgere i tanti turisti che in questo periodo frequentano il Casentino. A interpretare ancora una volta i protagonisti saranno Elena Lippi, nei panni della bella popolana Bartolomea, detta Mea, e Francesco Borghi, che vestirà quelli di Cecco, il fidanzato di Mea e portavoce dei "fondaccini", i popolani contrapposti ai "piazzolini", ovvero i potenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Carnevale estivo. Cecco e la Mea sfileranno per le vie del centro storico

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Torna il Carnevale estivo. Cecco e la Mea sfileranno per le vie del centro storicoL’appuntamento è in programma per domenica 2 agosto a Bibbiena. Lo spettacolo prende il via alle 18 con la visita ai palazzi poi il corteo. . lanazione.it

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