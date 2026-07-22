Trump | Non abbiamo bisogno di Hormuz ma siamo lì perché l’Iran non abbia il nucleare La minaccia di Araghchi | Occhio per occhio

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il paese non ha bisogno dello Stretto di Hormuz, ma che è presente nella regione per impedire all’Iran di ottenere armi nucleari. Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno avendo successo nel loro obiettivo riguardo all’Iran. Nel frattempo, un esponente iraniano ha minacciato ritorsioni, affermando che ci saranno risposte durature a eventuali azioni contro il paese.

Secondo Trump gli Usa non hanno «bisogno dello Stretto di Hormuz, ma dobbiamo farlo perché non possiamo permettere all’Iran di avere il nucleare». Il presidente Usa ha parlato dalla Georgia, sottolineando che gli Stati Uniti stanno vincendo in Iran. Secondo l’emittente israeliana Kan, Washington starebbe per intensificare gli attacchi contro il regime di Teheran nei prossimi giorni, prevedendo per la prima volta l’impiego di bombardieri pesanti. Nel mirino il sito nucleare di Pickaxe Mountain. Israele si trova al massimo livello di allerta in seguito all’aggiornamento ricevuto dagli Stati Uniti, riferisce l’emittente. Araghchi: «La nostra dottrina di difesa è chiara: occhio per occhio». 🔗 Leggi su Open.online

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Trump: La nostra potente campagna militare contro l'Iran continua

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