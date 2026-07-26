di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter si impone per 2-1 contro il Karlsruher nel test amichevole che ha chiuso l’impegno stagionale sul campo. La squadra meneghina ha conquistato il successo nei minuti di recupero, mostrando una solida tenuta mentale e buone trame di gioco complessive. Al termine della partita, ai microfoni di Inter TV, il centrocampista Luka Topalovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali ULTIMISSIME PARTITA – « Si è trattato di una bella partita, in un bell’ambiente pieno di tifosi. Abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Ogni ritiro lascia un po’ di gambe pesanti: è stata una partita tosta, eravamo un po’ stanchi dal ritiro ma vogliamo sempre vincere ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Topalovic a Inter TV: «Tutti mi aiutano e abbiamo un bel rapporto, soprattutto con Zielinski»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[DIOUF-TOPALOVIC!] BOLOGNA 3-3 INTER | TERMINA QUI UNA STAGIONE FANTASTICA!!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Topalovic si gode l’Inter: «Felice per l’esordio e l’assist, i campioni mi aiutano»

Topalovic: "L'assist a Bologna una spinta per farmi vedere". Da Chivu fino al rapporto con ZielinskiLuka Topalovic ha detto di aver ricevuto un assist a Bologna che lo ha aiutato a mettersi in mostra.

Temi più discussi: Karlsruhe-Inter, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv; I 5 goal di Pio Esposito, l'esperimento Asllani in difesa, i lampi di Topalovic: cosa si è visto nell'amichevole dell'Inter contro l'Aasen terminata 16-0; L'Inter batte l'SV Aasen per 16-0 in amichevole; Un gigante di 2.02, un erede di Dimarco, un compaesano di Mbappé: i giovani in ritiro con l'Inter di Chivu.

Inter, Topalovic: Gambe pesanti per il ritiro, ma importante vincere. Chivu mi lascia...Luka Topalovic, giovane centrocampista dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine dell'amichevole vinta dai nerazzurri per 2-1 contro il Karlsruher ... msn.com

La mancata idoneità di #Khalaili è per l’Inter un problema non facile da risolvere: fossi nei panni di #Marotta direi a #Chivu: Promuovi nella rosa della 1^squadra #Kamate #Topalovic #Idrissou E a #Ausilio : Prendi #Bos ( Feyenoord) e #Ostigaard (Genoa) e x.com

Inter, Topalovic: Quell'assist a Diouf mi aiuta ancora oggi. Dirò sempre grazie a ChivuL'Inter prosegue con il lavoro estivo in vista della prossima stagione e dal ritiro di Donaueschingen, prima della consueta seduta pomeridiana, è intervenuto il giovane centrocampista Luka Topalovic. tuttomercatoweb.com