Topalovic a Inter TV | Tutti mi aiutano e abbiamo un bel rapporto soprattutto con Zielinski
Topalovic ha dichiarato a Inter TV che riceve supporto da tutti e mantiene un buon rapporto con Zielinski. L’Inter ha concluso la stagione con una vittoria per 2-1 contro il Karlsruher in un’amichevole.
di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter si impone per 2-1 contro il Karlsruher nel test amichevole che ha chiuso l’impegno stagionale sul campo. La squadra meneghina ha conquistato il successo nei minuti di recupero, mostrando una solida tenuta mentale e buone trame di gioco complessive. Al termine della partita, ai microfoni di Inter TV, il centrocampista Luka Topalovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali ULTIMISSIME PARTITA – « Si è trattato di una bella partita, in un bell’ambiente pieno di tifosi. Abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Ogni ritiro lascia un po’ di gambe pesanti: è stata una partita tosta, eravamo un po’ stanchi dal ritiro ma vogliamo sempre vincere ». 🔗 Leggi su Internews24.com
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[DIOUF-TOPALOVIC!] BOLOGNA 3-3 INTER | TERMINA QUI UNA STAGIONE FANTASTICA!!
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Topalovic: "L'assist a Bologna una spinta per farmi vedere". Da Chivu fino al rapporto con ZielinskiLuka Topalovic ha detto di aver ricevuto un assist a Bologna che lo ha aiutato a mettersi in mostra.
Temi più discussi: Karlsruhe-Inter, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv; I 5 goal di Pio Esposito, l'esperimento Asllani in difesa, i lampi di Topalovic: cosa si è visto nell'amichevole dell'Inter contro l'Aasen terminata 16-0; L'Inter batte l'SV Aasen per 16-0 in amichevole; Un gigante di 2.02, un erede di Dimarco, un compaesano di Mbappé: i giovani in ritiro con l'Inter di Chivu.
Inter-SV Aasen, la formazione ufficiale di Chivu: Di Gennaro; Pavard, Asllani, Bastoni; Luis Henrique; Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Marello; Mosconi, Topalovic facebook
Inter, Topalovic: Gambe pesanti per il ritiro, ma importante vincere. Chivu mi lascia...Luka Topalovic, giovane centrocampista dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine dell'amichevole vinta dai nerazzurri per 2-1 contro il Karlsruher ... msn.com
La mancata idoneità di #Khalaili è per l’Inter un problema non facile da risolvere: fossi nei panni di #Marotta direi a #Chivu: Promuovi nella rosa della 1^squadra #Kamate #Topalovic #Idrissou E a #Ausilio : Prendi #Bos ( Feyenoord) e #Ostigaard (Genoa) e x.com
Inter, Topalovic: Quell'assist a Diouf mi aiuta ancora oggi. Dirò sempre grazie a ChivuL'Inter prosegue con il lavoro estivo in vista della prossima stagione e dal ritiro di Donaueschingen, prima della consueta seduta pomeridiana, è intervenuto il giovane centrocampista Luka Topalovic. tuttomercatoweb.com