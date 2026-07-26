Topalovic a Inter TV | Tutti mi aiutano e abbiamo un bel rapporto soprattutto con Zielinski

Da internews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Topalovic ha dichiarato a Inter TV che riceve supporto da tutti e mantiene un buon rapporto con Zielinski. L’Inter ha concluso la stagione con una vittoria per 2-1 contro il Karlsruher in un’amichevole.

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di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter  si impone per  2-1  contro il  Karlsruher  nel test amichevole che ha chiuso l’impegno stagionale sul campo. La  squadra meneghina  ha conquistato il successo nei minuti di recupero, mostrando una solida tenuta mentale e buone trame di gioco complessive. Al termine della partita, ai microfoni di  Inter TV, il centrocampista  Luka Topalovic  ha rilasciato alcune  dichiarazioni ufficiali ULTIMISSIME PARTITA – « Si è trattato di una bella partita, in un bell’ambiente pieno di tifosi. Abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Ogni ritiro lascia un po’ di gambe pesanti: è stata una partita tosta, eravamo un po’ stanchi dal ritiro ma vogliamo sempre vincere ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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Temi più discussi: Karlsruhe-Inter, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv; I 5 goal di Pio Esposito, l'esperimento Asllani in difesa, i lampi di Topalovic: cosa si è visto nell'amichevole dell'Inter contro l'Aasen terminata 16-0; L'Inter batte l'SV Aasen per 16-0 in amichevole; Un gigante di 2.02, un erede di Dimarco, un compaesano di Mbappé: i giovani in ritiro con l'Inter di Chivu.

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topalovic a inter tvInter, Topalovic: Quell'assist a Diouf mi aiuta ancora oggi. Dirò sempre grazie a ChivuL'Inter prosegue con il lavoro estivo in vista della prossima stagione e dal ritiro di Donaueschingen, prima della consueta seduta pomeridiana, è intervenuto il giovane centrocampista Luka Topalovic. tuttomercatoweb.com

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