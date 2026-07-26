Il top con peplo si abbina facilmente a jeans dritti e ballerine di giorno, e a pantaloni sartoriali con décolleté di sera. Sul mercato sono disponibili dieci modelli diversi, tutti con linee pulite e stile elegante. Può essere indossato sia in occasioni casual che formali, grazie alla sua versatilità. La scelta varia tra modelli più semplici e altri con dettagli più sofisticati, per adattarsi a diversi look e momenti della giornata.

Caratterizzato da linee pulite e da un'allure elegante, il top con peplo funziona sia al mattino che dopo il tramonto. Di giorno si sposa bene con capi casual, come jeans dal taglio dritto e ballerine, mentre di sera aggiunge un'ulteriore nota di raffinatezza a pantaloni sartoriali e décolleté. Il suo punto di forza è proprio la semplicità: chic ed essenziale, si adatta con naturalezza a ogni contesto, dall'informale al più ricercato. Adatto sia alle fisicità longilinee che alle body shape più morbide, il peplum top tira fuori il suo massimo potenziale in due colorazioni specifiche: il bianco e il nero. Tonalità passepartout per eccellenza, rendono questo capo ancora più versatile, come dimostrano gli scatti street style delle trendsetter. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Top peplo, come abbinarlo e indossarlo (e 10 modelli)

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