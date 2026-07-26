Tom Holland ammette | Alcuni miei film fanno schifo non dovreste vederli

Da cinemaserietv.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tom Holland ha dichiarato durante un'intervista al Dish Podcast del 22 luglio che alcuni dei suoi film sono di bassa qualità e che ha dovuto promuoverli fingendo entusiasmo. L’attore ha ammesso apertamente che non tutti i suoi lavori meritano di essere visti, rompendo così una delle regole non scritte di Hollywood. La sua confessione riguarda le difficoltà nel promuovere film di cui non è soddisfatto, senza specificare quali siano.

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Tom Holland ha deciso di rompere una delle regole non scritte di Hollywood: durante un’intervista al Dish Podcast del 22 luglio, ha ammesso candidamente che alcuni film della sua carriera sono di scarsa qualità e che ha dovuto promuoverli fingendo entusiasmo. La confessione è arrivata mentre Holland parlava del tour promozionale dei suoi due nuovi blockbuster estivi, Odissea di Christopher Nolan, attualmente in sala, e Spider-Man: Brand New Day, in uscita il 29 luglio 2026. L’attore ha spiegato che questa volta l’esperienza è completamente diversa rispetto al passato, proprio perché è genuinamente orgoglioso dei progetti. “Quando fai promozione per film di cui sei davvero orgoglioso, è molto facile”, ha dichiarato Holland ai conduttori Nick Grimshaw e Angela Hartnett. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Tom Holland PRANKED his brother by putting him in a Spider-Man movie!

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tom holland tom holland ammette alcuniTom Holland ammette: Alcuni miei film fanno schifo, non dovreste vederliTom Holland ammette candidamente che alcuni suoi film del passato sono di scarsa qualità. L'attore è attualmente sugli schermi con Odissea e a breve con Spider-Man: Brand New Day. cinemaserietv.it

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