Tiziana Ferrario ha ricordato di essere stata la prima a intervistare Fiorello quando aveva 26 anni. Ha anche parlato del fatto che suo figlio vive all’estero, criticando il sistema italiano che forma i giovani e poi li perde all’estero. Inoltre, ha spiegato di aver deciso di riscoprire la figura di Anna Kuliscioff durante la scrittura di un libro su Milano tra Ottocento e Novecento, evidenziando il ruolo delle donne che avevano capito l’importanza dell’istruzione.

Perché ha scelto di riportare alla luce la figura di Anna Kuliscioff? «Mentre stavo scrivendo un libro su Milano tra Ottocento e Novecento, mi sono accorta che in quella Milano si muovevano donne straordinarie che avevano capito che l’istruzione poteva fare la differenza. Anna Kuliscioff faceva parte di queste donne. In una società di analfabeti, in cui l’obbligo scolastico arrivava solo ai sette anni, cercava di insegnare alle bambine non solo un mestiere, ma anche la bellezza e la possibilità di costruirsi un futuro». Chi era Anna K? «Una donna russa ed ebrea arrivata in Italia per amore e rimasta poi nel nostro Paese battendosi per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, fino a fondare il Partito socialista insieme a Filippo Turati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Tiziana Ferrario: «Sono stata la prima a intervistare Fiorello, aveva 26 anni ed era già una spanna sopra gli altri. Mio figlio vive all’estero. L’Italia forma i giovani e poi li regala agli altri»

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