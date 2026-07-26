Al termine dell'amichevole contro il Masone, l’allenatore della Reggiana ha espresso chiaramente che non ci sono spazio per chi si prende troppo tempo. Durante il primo tempo, ha mostrato grande irritazione, parlando con i giornalisti e criticando aspramente le prestazioni della squadra. Ha sottolineato che i giocatori devono impegnarsi di più, senza tollerare atteggiamenti passivi o poco incisivi.

Non c’è posto per i lavativi in questa Reggiana. Lo ha detto chiaro e tondo Attilio Tesser alla fine dell’amichevole contro il Masone. Il primo tempo, soprattutto, ha fatto imbestialire l’esperto allenatore che davanti ai cronisti è andato giù spiano. "Non si può affrontare una partita con questo atteggiamento. È inaccettabile - le parole di Tesser - Non si deve entrare in campo con leggerezza e superficialità. A calcio non si gioca camminando e facendo girare la palla ai due all’ora. Siamo uomini, siamo professionisti e la Reggiana ci paga". Uno sfogo, quello dell’allenatore, chiaramente, preparato, voluto. Un uomo della sua esperienza non si lascia di certo scappare accuse del genere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tesser, parole ben dette. Non c’è posto per i lavativi

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