Terrore in città furgone piomba sulla folla | bilancio gravissimo

Da caffeinamagazine.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un furgone ha investito un gruppo di persone durante un evento in strada, causando numerosi feriti. L’incidente si è verificato in una zona molto frequentata, dove si stava svolgendo una manifestazione pubblica. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’autista o sulle motivazioni dell’atto.

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Una serata di festa, colori e musica si è trasformata in pochi istanti in un incubo. Nel cuore di Berlino, tra migliaia di persone riunite per celebrare il Pride, sono esplosi panico e sgomento: sirene, grida, soccorsi e una città improvvisamente paralizzata dalla paura. Il dramma si è consumato durante il Christopher Street Day, il tradizionale Pride della capitale tedesca. Un furgone bianco è piombato su alcune persone nell’area del Tiergarten: il bilancio provvisorio parla di una vittima e di oltre venti feriti, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media tedeschi, il mezzo avrebbe imboccato la zona del Tiergarten, nei pressi della Tiergartenstrasse e del tunnel, travolgendo diversi partecipanti alla manifestazione mentre attraversava il parco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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