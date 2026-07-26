Terremoto Venezuela a 1 mese dal sisma migliaia di persone vivono ancora per strada MSF | Situazione critica
A un mese dal terremoto in Venezuela, migliaia di persone continuano a vivere per strada. Secondo MSF, la situazione è critica e la popolazione necessita di supporto. Andreas Spaett, responsabile dei programmi dell’organizzazione, ha sottolineato che molte persone sono ancora senza un riparo stabile. Le scosse hanno causato danni estesi e ancora molte aree non sono state messe in sicurezza. La mancanza di strutture adeguate complica gli interventi di assistenza.
Il racconto di Andreas Spaett, responsabile dei programmi di MSF in Venezuela, a Fanpage.it a un mese dalle due scosse di terremoto che hanno distrutto parte del Paese: "Situazione critica, la popolazione ha bisogno di supporto. Molti sperano ancora di trovare qualche disperso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Terremoto.
Terremoto in Venezuela, ad un mese dal sisma estratto vivo un gatto dalle macerie
Notizie e thread social correlati
Venezuela, a un mese dal terremoto: un terzo delle persone assistite da Cesvi è minorenneA un mese dal terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno, l’emergenza continua.
Terremoto in Venezuela, cooperante a Caracas: “Qui manca tutto, ho visto persone disperate e bambini sconvolti”Un cooperante a Caracas ha riferito che, dopo il terremoto, molte famiglie hanno perso tutto e si trovano in condizioni di grave carenza di beni di...
Temi più discussi: Venezuela, superati i 5.000 morti nei terremoti del 24 giugno. Per ricostruzione 346 milioni da Fmi; Terremoto Venezuela, pronti 346 milioni dall'Fmi per la ricostruzione; Terremoto in Venezuela, dopo quasi un mese il bilancio dei morti supera i 5mila; Venezuela: il bilancio dei terremoti sale a 5.398 morti, incognita dispersi.
A un mese dal terremoto in #Venezuela, l’emergenza continua. Il bilancio ha superato le 22.000 persone tra morti e feriti e quasi 18.000 hanno perso la propria casa. x.com
Radio1 Rai. . #Venezuela Ha superato le 4mila vittime il bilancio ancora provvisorio delle due forti scosse di terremoto del 24 giugno scorso. Lo annuncia il governo. 16.740 i feriti, decine di migliaia i dispersi. Nel video squadre di soccorso a La Guaira, l'are facebook
Il bilancio delle vittime in Venezuela aumenta mentre la ricerca dei sopravvissuti al terremoto entra nel terzo giorno reddit
Terremoto Venezuela, a 1 mese dal sisma migliaia di persone vivono ancora per strada. MSF: Situazione criticaIl racconto di Andreas Spaett, responsabile dei programmi di MSF in Venezuela, a Fanpage.it a un mese dalle due scosse di terremoto che hanno distrutto parte del Paese: Situazione critica, la ... fanpage.it
Venezuela: il bilancio dei terremoti sale a 5.398 morti, incognita dispersiIl bilancio del doppio terremoto in Venezuela è salito a 5.398 vittime e quasi 18 mila persone senza casa. Mentre la ricostruzione stenta a decollare, resta drammatica l'incognita sui dispersi, stimat ... it.euronews.com