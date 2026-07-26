Terremoto Venezuela a 1 mese dal sisma migliaia di persone vivono ancora per strada MSF | Situazione critica

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A un mese dal terremoto in Venezuela, migliaia di persone continuano a vivere per strada. Secondo MSF, la situazione è critica e la popolazione necessita di supporto. Andreas Spaett, responsabile dei programmi dell’organizzazione, ha sottolineato che molte persone sono ancora senza un riparo stabile. Le scosse hanno causato danni estesi e ancora molte aree non sono state messe in sicurezza. La mancanza di strutture adeguate complica gli interventi di assistenza.

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Il racconto di Andreas Spaett, responsabile dei programmi di MSF in Venezuela, a Fanpage.it a un mese dalle due scosse di terremoto che hanno distrutto parte del Paese: "Situazione critica, la popolazione ha bisogno di supporto. Molti sperano ancora di trovare qualche disperso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terremoto in Venezuela, ad un mese dal sisma estratto vivo un gatto dalle macerie

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