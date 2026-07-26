Terremoto Venezuela a 1 mese dal sisma migliaia di persone vivono ancora per strada MSF | Situazione critica

Notizia in breve

A un mese dal terremoto in Venezuela, migliaia di persone continuano a vivere per strada. Secondo MSF, la situazione è critica e la popolazione necessita di supporto. Andreas Spaett, responsabile dei programmi dell’organizzazione, ha sottolineato che molte persone sono ancora senza un riparo stabile. Le scosse hanno causato danni estesi e ancora molte aree non sono state messe in sicurezza. La mancanza di strutture adeguate complica gli interventi di assistenza.