Venezuela a un mese dal terremoto | un terzo delle persone assistite da Cesvi è minorenne

A un mese dal terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno, l’emergenza continua. Tra le persone assistite da Cesvi nelle prime settimane, il 35% sono minori. La situazione resta critica e le operazioni di aiuto sono ancora in corso.

A un mese dal devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela, l’emergenza resta drammatica. Tra le persone raggiunte da Cesvi nelle prime settimane dell’intervento umanitario, circa una su tre è minorenne (il 35% ). Un dato che evidenzia come siano proprio bambini e bambine o ragazzi e ragazze tra i più esposti agli effetti della crisi, aggravata negli ultimi giorni dall’arrivo delle piogge e dalle temperature elevate, che aumentano i rischi sanitari e rendono ancora più difficili le condizioni di chi vive in rifugi temporanei. Il bilancio ufficiale parla di oltre 5.300 vittime, circa 16.740 feriti e 1,3 milioni di persone colpite, con oltre 50mila dispersi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qué dice la Biblia sobre terremotos: señales del fin y cristianos bajo escombros en Venezuela

Notizie e thread social correlati

Terremoto in Venezuela, l’appello di Alessio Boni per la raccolta CesviNella notte tra mercoledì e giovedì, due scosse di terremoto di magnitudo 7 si sono verificate in rapida sequenza, a meno di 40 secondi di distanza.

Venezuela, Cesvi: “Emergenza cinque volte più grave del terremoto in Myanmar”. Oltre 2.300 morti e 40mila dispersiA una settimana dal terremoto che ha colpito il Venezuela, il bilancio ufficiale segnala oltre 2.

Temi più discussi: Venezuela, un mese dal sisma. I vescovi: essere samaritani chiamati a ricostruire; Venezuela, un mese dopo: l’emergenza non si ferma quando la terra smette di tremare - CESVI Fondazione; Venezuela, un mese dopo il sisma: la devastazione di La Guaira vista dal drone; Un mese dai terremoti in Venezuela: migliaia di bambini continuano ad affrontare molteplici rischi.

#Venezuela – Un mese di dolore per i #terremoti, ma anche di solidarietà salesiana verso le famiglie colpite infoans.org/sezioni/notizi… x.com

Non è turbolenza, è l'effetto del terremoto su un aereo che stava per decollare a Maiquetía. #Venezuela reddit

Venezuela, a un mese dal terremoto: un terzo delle persone assistite da Cesvi è minorenneA un mese dal devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela, l’emergenza resta drammatica. Tra le persone raggiunte da Cesvi nelle prime settimane dell’intervento umanitario, circa una ... bergamonews.it

Terremoto in Venezuela: Unicef, a un mese dalle forti scosse migliaia di bambini continuano ad affrontare molteplici rischiA un mese dai due potenti terremoti che hanno colpito la costa centro-settentrionale del Venezuela, i bambini e le famiglie continuano a subire le conseguenze a lungo termine dello sfollamento, dei da ... agensir.it