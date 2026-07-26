Terranuova Calderini | Formiamo i giovani

Stefano Calderini, nuovo allenatore del Terranuova Traiana, ha parlato per la prima volta dopo il suo insediamento. La dirigenza ha scelto lui come prima opzione, puntando sulla sua esperienza alla guida della Sangiovannese. Calderini ha sottolineato l’obiettivo di formare i giovani, senza fornire ulteriori dettagli sui piani specifici o sulla durata del contratto. La società aveva deciso di puntare su di lui fin dall’inizio, senza considerare alternative.

Dal suo insediamento come nuovo allenatore del Terranuova Traiana, parla per la prima volta Stefano Calderini. Il tecnico milanese è stato fin da subito corteggiato dalla dirigenza di piazza Coralli, che aveva in mente solo un piano A: quello di portare l’ex trainer della Sangiovannese in riva al Ciuffenna. "Con il direttore generale Simone Finocchi ci conoscevamo già da tempo – ha raccontato Calderini – e c’è sempre stata stima reciproca tra di noi. Un giorno mi ha chiamato, ci siamo incontrati e siamo rimasti a parlare una serata intera facendo le ore piccole. In quell’occasione ho trovato una certa sintonia con i valori che esprime Terranuova, una società che ha fatto dei passi da gigante in soli dieci anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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