Una coppia di anziani di Acireale ha evitato una truffa tentata da un uomo di 44 anni, che si spacciava per ufficiale delle forze dell’ordine e rappresentante dell’autorità giudiziaria. L’uomo ha cercato di convincere i due a consegnare denaro e gioielli, ma la coppia ha mantenuto la calma e ha evitato di cadere nel raggiro. La polizia ha arrestato il 44enne, riconosciuto come autore dell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di raggiro sventato grazie alla lucidità della vittima. Una coppia di anziani di Acireale è finita nel mirino di alcuni truffatori che, fingendosi rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine, hanno cercato di convincerli a consegnare denaro e gioielli. Il piano, però, è fallito grazie alla prontezza della donna che, intuito immediatamente il raggiro, ha contattato la Polizia di Stato, permettendo agli agenti di intervenire in tempo. La telefonata dei falsi funzionari. I coniugi si trovavano nella loro abitazione quando hanno ricevuto una telefonata sospetta. Dopo un iniziale momento di sorpresa, hanno mantenuto la calma e hanno compreso di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentata truffa ai danni di due anziani ad Acireale: decisiva la lucidità della coppia, arrestato 44enne

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