Tentata truffa ai danni di due anziani ad Acireale | decisiva la lucidità della coppia arrestato 44enne
Una coppia di anziani di Acireale ha evitato una truffa tentata da un uomo di 44 anni, che si spacciava per ufficiale delle forze dell’ordine e rappresentante dell’autorità giudiziaria. L’uomo ha cercato di convincere i due a consegnare denaro e gioielli, ma la coppia ha mantenuto la calma e ha evitato di cadere nel raggiro. La polizia ha arrestato il 44enne, riconosciuto come autore dell’episodio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di raggiro sventato grazie alla lucidità della vittima. Una coppia di anziani di Acireale è finita nel mirino di alcuni truffatori che, fingendosi rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine, hanno cercato di convincerli a consegnare denaro e gioielli. Il piano, però, è fallito grazie alla prontezza della donna che, intuito immediatamente il raggiro, ha contattato la Polizia di Stato, permettendo agli agenti di intervenire in tempo. La telefonata dei falsi funzionari. I coniugi si trovavano nella loro abitazione quando hanno ricevuto una telefonata sospetta. Dopo un iniziale momento di sorpresa, hanno mantenuto la calma e hanno compreso di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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