Numerosi temporali stanno interessando la Toscana, causando allagamenti a Calenzano e Fucecchio e abbattendo alberi nel Mugello. Le province di Pisa e Lucca sono state coinvolte, mentre a Borgo San Lorenzo sono stati registrati 60 mm di pioggia in un'ora, e a Vaglia 46 mm. La protezione civile segnala che le precipitazioni intense hanno provocato disagi e danni diffusi nelle zone colpite.

La sala operativa della protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e della prefettura fa sapere che a Borgo San Lorenzo la pioggia ha fatto 60 mm in un’ora, a Vaglia 46 mmh. In seguito all’allerta arancione, già ieri sera è stato deciso di annullare il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi (ore 4,45), che non si è tenuto e che era previsto al Parco mediceo di Pratolino, a Vaglia. Raffiche di vento hanno sferzato Firenze da nord est. Le precipitazioni hanno colpito anche la provincia di Pisa. Nubifragi nella zona più interna della provincia di Lucca. Nel territorio di Borgo a Mozzano tra le ore 6 ele 7 del mattino sono caduti circa 90mm di pioggia in meno di un’ora. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Temporali in Toscana: allagamenti a Calenzano e Fucecchio. Alberi caduti nel Mugello. Colpite anche le province di Pisa e Lucca

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