Nel fine settimana in Toscana si sono verificati forti temporali che hanno causato allagamenti a Calenzano e Fucecchio, oltre a caduta di alberi nel Mugello e danni anche nella provincia di Pisa. La protezione civile segnala che a Borgo San Lorenzo sono caduti 60 millimetri di pioggia in un’ora, mentre a Vaglia sono stati registrati 46 millimetri. Le condizioni meteorologiche hanno interessato diverse zone della regione, portando a criticità nelle reti di scolo e strade.

La sala operativa della protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e della prefettura fa sapere che a Borgo San Lorenzo la pioggia ha fatto 60 mm in un’ora, a Vaglia 46 mmh. In seguito all’allerta arancione, già ieri sera è stato deciso di annullare il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi (ore 4,45), che non si è tenuto e che era previsto al Parco mediceo di Pratolino, a Vaglia. Raffiche di vento hanno sferzato Firenze da nord est. Le precipitazioni hanno colpito anche la provincia di Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Temporali in Toscana: allagamenti a Calenzano e Fucecchio. Alberi caduti nel Mugello. Colpita anche la provincia di Pisa

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