Temporali forti e fulmini 2 escursionisti salvati nel Reno e sottopassi allagati | diretta maltempo in Emilia Romagna
Nella giornata di oggi in Emilia Romagna si sono verificati temporali intensi accompagnati da numerosi fulmini. Due escursionisti sono stati recuperati dal fiume Reno, che si era ingrossato a causa delle piogge. Diversi sottopassi sono stati allagati, creando problemi alla viabilità. Le previsioni meteo avevano previsto questa ondata di maltempo e un’allerta era stata emessa dalla protezione civile.
Bologna, 26 luglio 2026 – Arrivato il maltempo in Emilia Romagna. I temporali erano stati annunciati dalle previsioni meteo e dall’allerta diramata ieri dalla protezione civile e valida per la giornata di oggi. I vigili del fuoco sono già al lavoro con i primi interventi. A Bologna sono intervenuti sul fiume Reno all'altezza dell'abitato di Marzabotto per recuperare due escursionisti accampati all'interno dell'alveo. I due, italiani di 25 e 35 anni, alle prime luci dell'alba, complice il forte temporale e il fiume che stava aumentando la sua portata, sono andati in panico non riuscendo a risalire la ripida ansa per portarsi all'esterno dell'alveo fluviale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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