Nella giornata di oggi in Emilia Romagna si sono verificati temporali intensi accompagnati da numerosi fulmini. Due escursionisti sono stati recuperati dal fiume Reno, che si era ingrossato a causa delle piogge. Diversi sottopassi sono stati allagati, creando problemi alla viabilità. Le previsioni meteo avevano previsto questa ondata di maltempo e un’allerta era stata emessa dalla protezione civile.

Bologna, 26 luglio 2026 – Arrivato il maltempo in Emilia Romagna. I temporali erano stati annunciati dalle previsioni meteo e dall’allerta diramata ieri dalla protezione civile e valida per la giornata di oggi. I vigili del fuoco sono già al lavoro con i primi interventi. A Bologna sono intervenuti sul fiume Reno all'altezza dell'abitato di Marzabotto per recuperare due escursionisti accampati all'interno dell'alveo. I due, italiani di 25 e 35 anni, alle prime luci dell'alba, complice il forte temporale e il fiume che stava aumentando la sua portata, sono andati in panico non riuscendo a risalire la ripida ansa per portarsi all'esterno dell'alveo fluviale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Temporali forti e fulmini, 2 escursionisti salvati nel Reno e sottopassi allagati: diretta maltempo in Emilia Romagna

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