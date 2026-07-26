Un motociclista di 21 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Teglio dopo aver perso il controllo della moto e essere finito nella scarpata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7, sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Teglio, 26 luglio 2026 – Brutto incidente nel territorio comunale di Teglio questa mattina, domenica 26 luglio, poco prima delle 7. Un 21enne, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sondrio intervenuti sul posto per i rilievi, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava. Si trovava lungo via San Rocco: la due ruote è caduta bruscamente a terra nella scarpata a lato della carreggiata. Immediatamente si sono portati sul luogo i soccorsi, usciti in codice rosso. Il giovane motociclista ha riportato diversi traumi. Sul posto sono accorsi un'ambulanza, un'auto medica e anche l'elicottero alzatosi in volo dalla base di Caiolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teglio: vola con la moto nella scarpata, grave motociclista

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