Sbalzato nella scarpata dopo lo scontro con un' auto | ferito motociclista di 60 anni a Spoltore

Da ilpescara.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista di 60 anni è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato in una scarpata a seguito di un incidente con un'auto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 giugno nel territorio di Spoltore, dove si sono verificati due incidenti nel giro di pochi minuti. I dettagli sugli interventi e sulle condizioni del ferito non sono stati ancora comunicati.

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Due incidenti si sono verificati nel giro di pochi minuti nel pomeriggio di giovedì 4 giugno sul territorio di Spoltore. Se il primo, un tamponamento avvenuto sulla rampa di accesso alla strada che da Santa Teresa conduce a San Giovanni Teatino, non ha avuto conseguenze, il secondo è costato il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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