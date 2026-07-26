Nel rendiconto 2025, il Comune segnala oltre 75 milioni di euro di residui attivi di natura tributaria, non ancora riscossi. La maggior parte di questa somma deriva dalla Tari, con un tasso di recupero dell’evasione che si ferma al 5,2% al primo luglio. Nel frattempo, la giunta ha deciso di aumentare le tariffe per i cittadini.

Un accumulo di oltre 75 milioni di euro di residui attivi di natura tributaria accertata e mai incassata pesa sulle casse del Comune nel Rendiconto 2025, a fronte di un tasso di recupero dell’evasione che non supera un risicato 5,2% al 1 luglio per la Tari. I dati emergono dal bilancio di assestamento dell’ente nello stesso momento in cui l’amministrazione comunale si appresta a varare l’aumento della Tari a carico di famiglie e imprese locali. Nel linguaggio contabile della pubblica amministrazione, quei 75 milioni rappresentano i residui attivi: crediti che comprendono in maniera importante la quota parte della tassa rifiuti maturati negli anni, ma mai entrati in cassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tari, 75 milioni fantasma: "E la giunta alza le tariffe"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tari 2026, Razzano: “Ridotte le tariffe e alleggerito il carico sulle famiglie”Per il 2026, le tariffe della tassa sui rifiuti sono state ridotte e il carico economico sulle famiglie alleggerito.

A&T 2000, bilancio approvato: Ebitda +75% e tariffe tra le più basse d'ItaliaIl bilancio di esercizio 2025 di A&T 2000 spa è stato approvato all’unanimità dai soci il 27 maggio.

Si parla di: Tari, 75 milioni fantasma: E la giunta alza le tariffe.

Tari, 75 milioni fantasma: E la giunta alza le tariffeEvasione oltre il 90%. Attucci (FdI): Il recupero dei crediti fermo al 5,2% . Non si può far pagare a famiglie e aziende oneste le crepe del sistema. lanazione.it

Tari, tassa più leggera del 16,5%. Calo grazie alla lotta all’evasione. Scovati gli immobili ’fantasma’Emersi 42 milioni di metri quadrati mai dichiarati. Conte: Con gli accertamenti, un beneficio per tutti ... msn.com