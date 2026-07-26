Il tappo di sughero in auto non è il rimedio per combattere il caldo. Anzi, inserirlo nel meccanismo di chiusura della portiera provocherebbe gravi danni alla vettura. Il suggerimento che sta circolando sul web nelle ultime settimane, quindi, non è altro che una bufala. Non solo il tappo di sughero non serve a nulla contro il grande caldo di questi giorni, ma rischia di costare centinaia di euro a chi crede a questa fake news. La bufala del tappo di sughero per combattere il caldo in auto Da cosa dipende la temperatura interna dell’auto Niente sughero, i vecchi rimedi per combattere il caldo in auto La bufala del tappo di sughero per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tappo di sughero in auto per combattere il caldo, il trucco fai-da-te che mette a rischio la vettura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché mettere un tappo di sughero in auto aiuta a combattere il caldo e gli odori sgradevoli

Notizie e thread social correlati

Tappo di sughero dentro l’auto: l’incredibile trucco che quasi nessuno conosce, ecco a cosa serveUn tappo di sughero all’interno di un’auto rivela un uso poco conosciuto: si tratta di un trucco che sfrutta le proprietà del materiale.

La donna che inventò il test di gravidanza fai da teMargaret Crane, artista di New York, inventò un metodo casalingo per individuare la gravidanza.

Temi più discussi: Tappo di sughero in auto: il trucco estivo degli automobilisti per proteggere l’abitacolo dal caldo; Perché mettere un tappo di sughero in auto aiuta a combattere il caldo e gli odori sgradevoli; Il volo più seguito al mondo è di un Airbus A350: perché tutti lo stanno guardando; Governo annuncia leasing sociale per le auto elettriche: Durerà 3 anni come in Francia.

Tracciamento di HP ecc. usando tappi di sughero e spilli da cucito reddit

Con una temperatura esterna quasi accettabile e una temperatura di servizio quasi freddina, il risultato è sorprendente. x.com

Tappo di sughero in auto contro il caldo: trucco geniale o clamorosa bufala?Sta spopolando sul web un finto rimedio contro il caldo che promette miracoli inserendo un tappo di sughero nella portiera. Attenzione: non solo non funziona, ma può distruggere il meccanismo di chius ... msn.com

A cosa serve il tappo di sughero dentro la macchina? Il trucco degli automobilisti usato in estateCon l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature, l'abitacolo dell'auto può trasformarsi in un ambiente poco piacevole. Caldo, umidità, scarpe, ... ilmessaggero.it