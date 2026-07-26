Sydney Sweeney e Scooter Braun vacanza d' amore in Nuova Zelanda

Sydney Sweeney e Scooter Braun sono stati avvistati insieme in vacanza in Nuova Zelanda. La coppia è arrivata circa un anno dopo il loro primo incontro, avvenuto in Italia durante il matrimonio veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Le foto mostrano i due mentre si rilassano in un paesaggio naturale, condividendo momenti di tranquillità tra amici e coppia. La loro presenza è stata documentata da alcuni testimoni locali.

A poco più di un anno dal primo incontro, avvenuto in Italia in occasione del matrimonio veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la storia d'amore tra Sydney Sweeney e Scooter Braun prosegue a gonfie vele e i due non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme, anche quando l'attrice è impegnata sul set dall'altra parte del mondo. È proprio quello che è accaduto negli ultimi giorni, con la 28enne impegnata tra l'Australia e la Nuova Zelanda sul set di Gundam, l'atteso film di Netflix con Noah Centineo co-protagonista e Jim Mickle in cabina di regia. Approfittando della fine delle riprese, il 21 luglio... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sydney Sweeney and Scooter Braun look more in love than ever in PDA-packed video

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Temi più discussi: Sydney Sweeney è innamoratissima del suo ragazzo, che ha 17 anni più di lei.; Foto intime di Sydney Sweeney e del suo fidanzato, che ha 17 anni più di lei.; L'esercito di Chu diffonde lo spirito di gratitudine verso coloro che hanno reso un servizio meritorio.; ‘Euphoria’ Star Sydney Sweeney Trades the Beach Bikini for a Bicycle in Her Latest Sun-Soaked Photo Drop.

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