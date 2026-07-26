Il difensore era certo di lasciare l’Udinese durante la sessione di mercato, ma l’affare non si è concretizzato. L’interesse di un club di Serie A si è raffreddato, portando alla fine della trattativa. La situazione nel reparto difensivo della squadra friulana resta invariata, con il giocatore ancora in rosa. Non ci sono state comunicazioni ufficiali o accordi conclusi prima della chiusura del mercato. La trattativa si è interrotta senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Il Messaggero svela il retroscena sulla mancata cessione di Solet. Dall’interesse dell’Inter fino al passo indietro. I dettagli. La situazione del reparto arretrato dell’ Udinese riserva sorprese inattese in questo avvio di stagione. Il Messaggero Veneto ha acceso i riflettori sul ritiro in Austria, evidenziando un problema di sovraffollamento che vede protagonisti ben otto difensori centrali in rosa. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Tra questi figura ancora Oumar Solet, dato inizialmente per sicuro partente. Eppure, come sottolinea il quotidiano locale, lo stesso tecnico Kosta Runjaic non si aspettava di ritrovare... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Svelato il retroscena sulla trattativa per Solet: il giocatore era sicuro di lasciare l’Udinese. I dettagli

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