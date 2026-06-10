L’Inter ha avviato trattative con l’Udinese per acquistare il difensore Oumar Solet. La società nerazzurra ha iniziato i primi contatti ufficiali per definire un possibile trasferimento. Solet, che ha avuto una stagione positiva, è stato oggetto di interesse da parte di altri club. La trattativa è in fase iniziale e non sono stati ancora comunicati dettagli economici o termini dell’accordo.

L’Inter ha avviato i primi contatti concreti per arrivare a Oumar Solet, difensore che ha attirato l’interesse di diversi club grazie alle ottime prestazioni offerte nell’ultima stagione. La dirigenza nerazzurra avrebbe presentato all’Udinese una proposta basata su un prestito oneroso da 6 milioni di euro. L’obiettivo è quello di consegnare al tecnico un rinforzo di spessore, un profilo giovane ma già affermato, in grado di elevare ulteriormente la qualità del reparto difensivo L’Interaccelera per Oumar Solet. Il difensore francese, protagonista di una stagione convincente con la maglia dell’Udinese Calcio, ha messo in mostra fisicità, qualità tecniche e notevoli capacità di impostazione, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Solet nel mirino dell’Inter: avviata la trattativa con l’Udinese

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