La Suzuki GSX-R1000R 2026 è stata testata su un circuito spagnolo durante una gara endurance di sei ore, riservata a moto di serie. La prova ha incluso una partenza in stile Le Mans, con l’obiettivo di verificare se una Superbike può essere molto veloce senza compromettere la stabilità e il comfort del pilota. La gara si è svolta su un circuito con caratteristiche tecniche adatte a test di resistenza e performance.

Sei ore di pista, una partenza in stile Le Mans e una domanda semplice: una Superbike può essere ancora velocissima senza distruggere chi la guida? Per scoprirlo abbiamo provato la nuova Suzuki GSX-R1000R 2026 sul circuito spagnolo di Monteblanco, durante una gara endurance riservata a moto rigorosamente di serie. Tornata in Europa con omologazione Euro 5+, la supersportiva di Hamamatsu porta con sé un quattro cilindri da 195 Cv, una ciclistica raffinata e un’elettronica aggiornata, ma soprattutto una filosofia quasi controcorrente. Non cerca il primato nei numeri né pretende di trasformare ogni turno in una qualifica del Mondiale. Punta invece su equilibrio, leggibilità e resistenza alla fatica. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Suzuki Gsx-R1000R, sei ore in pista stile Le Mans per metterla alla prova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Suzuki GSX-R1000R | Prova in pista della supersportiva controcorrente

Notizie e thread social correlati

Suzuki GSX-R 1000 R: prova in una gara enduranceDurante una gara endurance europea, una Suzuki GSX-R 1000 R ha partecipato con motore da 195 cavalli, omologazione Euro 5+, e elettronica aggiornata.

La Susuki GSX R1000R è tornataLa Suzuki GSX-R1000R è tornata in Europa con un motore aggiornato da 195 cavalli e nuove dotazioni.

Suzuki GSX-R1000R Legend Edition, la superbike con le livree dei campioniLa Suzuki GSX-R1000R diventa leggenda grazie a una serie speciale che celebra i sette titoli mondiali piloti di Hamamatsu nella classe regina del Campionato del Mondo di motociclismo. Tutto è nato ... gpone.com

Suzuki GSX-R1000R: la potenza espressa sul tracciato di Donington Park [VIDEO]La Suzuki GSX-R1000R rappresenta il vertice sportivo del costruttore di Hamamatsu, considerando una spinta di 201 cavalli trasmessa dal un propulsore quattro cilindri di 999,8 cc e 117 Nm di coppia ... moto.motorionline.com