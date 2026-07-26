Supplenze docenti 2026 quanti turni di algoritmo ci saranno? Scorrimento GPS più lento con il ripescaggio

Da orizzontescuola.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato annunciato che le supplenze per il 2026 prevedono più turni di algoritmo rispetto agli anni precedenti. Il procedimento di scorrimento delle graduatorie GPS sarà più lento, anche a causa del ripescaggio dei candidati. È stato inoltre discusso il processo di presentazione delle 150 preferenze, con dettagli sul loro inserimento e sulla gestione delle graduatorie.

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Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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