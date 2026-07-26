Supplenze docenti 2026 e 150 preferenze | cosa sapere su scadenza domanda turni di nomina e ripescaggio

Le domande per le supplenze docenti 2026 devono essere presentate entro la scadenza stabilita, mentre il processo di nomina avverrà secondo turni stabiliti dall'algoritmo. Le preferenze, fino a 150, vengono considerate nel calcolo delle assegnazioni. Quest’anno, lo scorrimento delle GPS sarà più lento rispetto al passato. Durante un'intervista, un rappresentante sindacale ha spiegato che il metodo di lavoro dell’algoritmo influisce sui tempi di chiamata e sui ripescaggi.

Le supplenze docenti 2026 restano al centro delle domande di chi attende una chiamata. Nel question time del 23 luglio su OrizzonteScuola TV, Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti ha spiegato come lavorano i turni dell'algoritmo e perché lo scorrimento delle GPS quest'anno sarà più graduale. Vediamo cosa aspettarsi nei prossimi mesi e quali scadenze non perdere.Come funzionano le nomine da GaE e GPSIl primo passo riguarda la domanda per le 150 preferenze. Il personale iscritto nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può chiedere una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura va chiusa entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026, quindi il margine è stretto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Supplenze docenti 150 preferenze GPS, come compilare la domanda senza errori

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