Nell’ultimo decennio, nel tratto di via 28 Luglio, si sono verificati 98 incidenti, causando 122 feriti e una vittima. La strada ha subito interventi con l’installazione di nuovi guardrail e sottopassi. La situazione si è aggravata negli ultimi anni, con un aumento di incidenti e feriti. La presenza di barriere e passaggi sottopassanti è stata potenziata per migliorare la sicurezza.

Novantotto incidenti, centoventidue feriti e una vittima. È il tragico bilancio registrato nell’ultimo decennio (2016-2025) nel solo tratto di via 28 Luglio. Un dato drammatico che, sommato alla situazione della Superstrada e delle sue arterie collegate, rivela una realtà inconfutabile: quasi la metà di tutti i sinistri stradali della Repubblica si concentra su un’unica arteria. Di fronte a cifre che il governo definisce senza mezzi termini allarmanti, il Consiglio grande e generale ha votato all’unanimità due Istanze d’Arengo promosse dai cittadini per esigere un piano organico di messa in sicurezza, interventi sullo spartitraffico e il potenziamento dell’illuminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Superstrada, emergenza incidenti. Nuovi guardrail e sottopassi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Superstrada a ostacoli. Due incidenti in poche ore. Speed check nel tratto dello schianto mortaleDue incidenti si sono verificati sulla superstrada 77 tra Corridonia e Morrovalle in meno di 24 ore.

Superstrada Ferrara-Mare, moto esce di strada e si schianta con il guardrail: morta donna di 59 anni, grave il conducente 65enneSabato mattina sulla Superstrada Ferrara-Mare, poco dopo l’uscita di Cona, una moto è uscita di strada e si è schiantata contro il guardrail.

Temi più discussi: Superstrada, emergenza incidenti. Nuovi guardrail e sottopassi; Nuovo autovelox sulla Paullese: Così si prevengono gli incidenti; Traffico bloccato sulla SS36: la galleria di Lecco è chiusa; Siderno (RC) : nuovo incidente sulla S. S. 106, motociclista in gravi condizioni.

Franco e Monika morti nell'incidente sulla superstrada, coppia unita dall’amore per i cani. I ricordiRIETI - Uno schianto terribile, una coppia che muore insieme. La città di Rieti si è svegliata sgomenta, la mattina successiva al tragico incidente che è costato la vita a Franco Di Giulio, 64 anni, e ... ilmessaggero.it

Superstrada sempre a rischio: Basta incidenti annunciatiNon possiamo più aspettare, ogni giorno la Superstrada mette a rischio pedoni, studenti e famiglie. Lo scrive Domani Motus Liberi, commentando il grave incidente di lunedì pomeriggio in cui una ... ilrestodelcarlino.it