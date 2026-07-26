Sul Summer basta ultimatum Lucca non è il contraente debole

Notizia in breve

Le organizzazioni coinvolte nel Summer Festival hanno dichiarato che non accetteranno più ultimatum e chiedono di avviare un dialogo con la città. In una nota congiunta, hanno precisato che Lucca non è il contraente debole e hanno ribadito la disponibilità a collaborare per la realizzazione dell’evento. La posizione arriva dopo una serie di richieste e tensioni tra gli organizzatori e le autorità locali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a ulteriori sviluppi o decisioni.