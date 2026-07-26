Sul Summer basta ultimatum Lucca non è il contraente debole
Le organizzazioni coinvolte nel Summer Festival hanno dichiarato che non accetteranno più ultimatum e chiedono di avviare un dialogo con la città. In una nota congiunta, hanno precisato che Lucca non è il contraente debole e hanno ribadito la disponibilità a collaborare per la realizzazione dell’evento. La posizione arriva dopo una serie di richieste e tensioni tra gli organizzatori e le autorità locali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a ulteriori sviluppi o decisioni.
"Summer Festival, basta ultimatum: serve dialogo con la città. Lucca non è il contraente debole": lo sostengono in una nota comune le forze di opposizione di Lucca Civica, Volt e Lucca è Popolare, che chiedono al Comune di non assistere allo scontro in atto tra commercianti e organizzatori, ma dia vita a un tavolo permanente per definire con anticipo chiusure, accessi, tempi di allestimento e comunicazioni. "Le recenti dichiarazioni di Mimmo D’Alessandro, che ha legato la permanenza del Lucca Summer Festival all’assenza di compromessi con le richieste avanzate dai commercianti di piazza Napoleone – si legge nella nota – rischiano di trasformare un confronto legittimo in uno scontro tra il Festival e una parte della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Lucca Civica, Volt, Lucca è Popolare: Basta ultimatum sul Summer Festival. Servono regole e dialogo.
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