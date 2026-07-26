Studio e memoria | il metodo Rogante tradotto anche in croato

È stata pubblicata sulla rivista Reaktor ideja l’edizione in lingua croata dell’articolo sul "Metodo Rogante", il sistema ideato dall’ingegnere civitanovese Massimo Rogante per favorire un’organizzazione più efficace e consapevole del processo d’apprendimento. L’articolo porta a otto il numero delle edizioni linguistiche realizzate, dopo quelle in inglese, greco, ucraino, italiano, turco, ungherese e macedone. La nuova versione mantiene la finalità originaria del metodo, ovvero offrire gratuitamente, soprattutto agli studenti, uno strumento per programmare lo studio, utilizzare meglio il tempo e migliorare progressivamente l’efficacia dell’apprendimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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