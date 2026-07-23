Modri? in versione tennista | il croato incanta tutti anche sulla terra rossa
Il calciatore croato, classe 1985, si distingue anche come tennista, sorprendendo con ottime prestazioni sulla terra rossa. La sua abilità con la racchetta ha attirato l’attenzione, mostrando un talento oltre il calcio. Nel frattempo, il Milan valuta il futuro di Leão, tra offerte turche e volontà del giocatore. Oggi si rinnova il contratto di un altro giocatore, mentre le trattative per il mercato continuano a tenere banco.
Il fuoriclasse croato, classe 1985, incanta tutti anche con la racchetta in mano. Evidentemente, è un 'Maestro' non soltanto con il pallone tra i piedi Milan, quale futuro per Leão? La situazione tra le offerte turche e la volontà del giocatore Mercato Milan LIVE Oggi rinnova Camarda. Salta Estupiñán-Aston Villa? Cardinale a Milanello Modric, rinnovo ufficiale in arrivo con una sorpresa. La curiosità statistica che forse non sai Milan, rischia di saltare la cessione di Estupiñán all'Aston Villa! Il motivo alla base dello stop. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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