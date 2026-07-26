Stroppa | Musk è un visionario Zerocalcare? Non ha voluto confrontarsi con me

Un rappresentante ha riferito che una sera in una pizzeria ha incontrato il fumettista Zerocalcare. Secondo quanto dichiarato, al termine del pasto Zerocalcare ha detto di non voler parlare con lui perché le loro idee sono opposte. Non ci sono state ulteriori interazioni tra i due.

«Una sera in una pizzeria c’era il famoso fumettista Zerocalcare. A fine cena mi sono avvicinato e lui mi ha detto “Io con te non parlo perché le tue idee sono le opposte delle mie”». Andrea Stroppa racconta in un’intervista di oltre due ore la sua storia allo youtuber Andrea Lombardi. Il montaggio della conversazione parte da questo aneddoto su Zerocalcare, che Stroppa ha incontrato in un ristorante. «Le sue critiche erano rivolte più a Musk che a me, ed erano basate su informazioni non accurate e di basso livello. Gli ho proposto di fare un dibattito pubblico insieme ma si è rifiutato», spiega quello che Lombardi definisce “l’uomo di Elon Musk in Italia”. 🔗 Leggi su Open.online

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