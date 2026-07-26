stretti va sempre peggio piovono ancora bombe sul petrolio dei sauditi

La tensione in Medio Oriente si mantiene elevata, con nuove esplosioni che colpiscono impianti petroliferi sauditi. L’Iran ha dichiarato che non ci sono stati attacchi statunitensi tra venerdì e sabato, suggerendo una possibile sospensione delle ostilità dopo 13 giorni di attacchi continui. La regione resta sotto pressione, con continui scontri e bombardamenti che coinvolgono diversi attori e obiettivi strategici.

Resta complessa la situazione in Medio Oriente. L’Iran ha fatto sapere che non si sarebbero registrati attacchi statunitensi nella notte tra venerdì e sabato: il che sembrerebbe segnare una pausa delle ostilità dopo 13 giorni consecutivi di offensive reciproche. Si profila dunque un cessate il fuoco all’orizzonte? O si tratta della proverbiale calma prima della tempesta? D’altronde, Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull’«attacco massiccio» con cui ha detto che potrebbe colpire prossimamente la Repubblica islamica. E comunque le fibrillazioni proseguono.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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