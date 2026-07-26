Il padre di una delle vittime dello schianto in superstrada ha dichiarato che se si tollerano comportamenti del genere, i propri figli potrebbero essere i prossimi. La consulenza tossicologica ha rivelato che il 41enne coinvolto guidava sotto l’effetto di alcol e psicofarmaci. La tragedia ha causato la morte di almeno una persona, e le indagini continuano per chiarire le responsabilità. Nessuna persona coinvolta è stata ancora formalmente accusata.

Pubblichiamo di seguito le parole di Maurizio Francalancia, padre di Daniele, una delle vittime dello schianto in superstrada, dopo l’esito della consulenza tossicologica su Christian Perugini, secondo cui il 41enne di Trodica guidava sotto l’effetto di alcol e psicofarmaci. C’è una canzone dei Manic Street Preachers del 1998, il titolo è: "If you tolerate this, your children Will be next" (Se tolleri questo, i tuoi figli saranno i prossimi). Il contesto è diverso ma il significato si sposa molto bene a quanto è oramai chiaro, ufficiale e definito. Credo che possiamo iniziare a usare dei termini diversi e più precisi per quanto successo il 14 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage in superstrada, il padre di Daniele: "Se tolleri questo, i tuoi figli potrebbero essere i prossimi"

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La polizia spesso è inutile reddit

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