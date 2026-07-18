Una ragazza di 17 anni è morta in un incidente sulla A1 Milano-Napoli, mentre viaggiava con la famiglia. La vettura si è scontrata violentemente con un altro veicolo, causando danni gravi. La famiglia, composta da madre, padre e tre figli, si dirigeva verso una destinazione per le ferie estive. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Una vacanza estiva si è trasformata in tragedia sull’ autostrada A1 Milano-Napoli, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. La giovane viaggiava con i genitori e i due fratelli, di 11 e 13 anni, diretti al Sud per trascorrere un periodo di ferie. Il violento tamponamento. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in carreggiata sud, nei pressi dell’ area di servizio Teano Ovest, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, il sinistro sarebbe stato causato da un violento tamponamento. L’urto ha distrutto l’auto sulla quale viaggiava la famiglia, riducendola a un ammasso di lamiere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Strage di famiglia in Italia: “Madre, padre e i tre figli”. Stavano andando in vacanza

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Roma, intera famiglia sterminata: uccisi padre, madre e figlia di 5 anni. Assassino in fuga.

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Famiglia sterminata a Roma: Hossain Shahadat ancora ricercato per la strage di via Montiglio, in cui sono stati uccisi Kamal Uddin, la moglie Hosne Jahan Momotaj e la loro figlioletta di 8 anni. Chi ha informazioni utili contatti la Polizia al n. 3346903295. #chil x.com

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