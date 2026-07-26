Stop ai treni in Molise per fiamme vicine ai binari

La circolazione ferroviaria tra Termoli e Campomarino è sospesa a causa di un incendio vicino ai binari sulla linea Pescara-Foggia. I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi aerei per spegnere le fiamme. Nessuna informazione su feriti o danni alle strutture. La linea rimane chiusa fino a nuovo avviso. Non sono stati comunicati tempi di riapertura. La circolazione ferroviaria è interrotta in entrambe le direzioni.

Al momento è sospesa la circolazione ferroviaria fra Termoli e Campomarino, sulla linea Pescara – Foggia, per un incendio in prossimità dei binari. In azione i vigili del fuoco, anche attraverso mezzi aerei, per spegnere l’incendio. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi e cancellazioni. Ai passeggeri è stata offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e di ripartire una volta che sarà ripristinata la piena funzionalità della linea, sottolinea Rfi. Spostati alcuni anziani dalla RSA, la situazione. Intanto, la Polizia Municipale di Campomarino ha completato il trasferimento dei 21 anziani dalla Rsa di Villa San Gerardo nei locali della Chiesa del Santo Spirito grazie alla disponibilità del parroco. 🔗 Leggi su Open.online

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