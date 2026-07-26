Stop a controlli rettifiche e avvisi Inps | le date della pausa estiva

L’Inps ha annunciato ufficialmente la sospensione di controlli, rettifiche e avvisi durante la pausa estiva, come indicato nel messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026. La decisione anticipa di alcuni giorni rispetto allo scorso anno e riguarda l’interruzione delle attività amministrative in questo periodo. La sospensione durerà fino al ritorno dalle vacanze, senza specificare date precise, ma confermando che le attività riprenderanno al termine della pausa.

L’Inps va in vacanza, e lo ha ufficializzato con il messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026, confermando la sospensione di diversi atti amministrativi, anticipando di fatto lo stop rispetto allo scorso anno. Se nel 2025 la pausa estiva era partita nel mese di agosto, quest’anno alcune attività saranno congelate già prima. Tuttavia, non si tratta di un blocco totale delle attività dell’Istituto. Esistono infatti alcune eccezioni. Le date della pausa estiva dell’Inps. Per evitare che nel periodo delle ferie estive imprese e intermediari siano gravati da ulteriori adempimenti amministrativi (e per consentire anche una gestione più agevole delle pratiche), anche l’Inps concede la cosiddetta “tregua estiva” riducendo, proprio come l’Agenzia delle Entrate, le proprie attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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