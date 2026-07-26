Il difensore inglese, svincolato dopo dieci stagioni al City, è sotto osservazione da parte di diversi club europei. Oltre alla Premier League e all’Inter, anche la Juventus sta seguendo la situazione del giocatore, che non ha ancora trovato una nuova squadra. La sua disponibilità ha attirato l’attenzione di più società interessate a ingaggiarlo.

di Paolo Moramarco Stones, non solo la Premier e l’Inter. Il difensore, svincolato dopo 10 stagioni al City, attira l’interesse di diversi club. C’è anche della Juventus. Arriva un nuovo interessamento in Serie A per John Stones, difensore inglese svincolato dopo dieci stagioni al Manchester City. Dopo i contatti con l’ Inter, il centrale classe 1994 è finito nel mirino della Juventus, che secondo Sky Sport ha avviato dei colloqui con il giocatore, desideroso di una nuova esperienza dopo l’addio ai Citizens. Monitoraggio internazionale. Oltre a Juventus e Inter, altre squadre europee seguono da vicino la situazione di Stones. The Athletic segnala come l’ Arsenal stia valutando il 32enne, mentre il Chelsea lo ha inserito nella lista dei difensori centrali da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Stones, non solo la Premier a far concorrenza all’Inter. La Juventus monitora la situazione del difensore inglese

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Non solo la Juve su Stones, concorrenza in Serie A per il difensore ingleseIl difensore inglese John Stones, in scadenza con il Manchester City il 30 giugno, potrebbe lasciare il club a breve.

John Stones resta un’idea concreta per l’Inter ma cresce la concorrenza per il difensore ingleseL’Inter valuta ancora l’acquisto di John Stones, ma la concorrenza di altri club, tra cui il Chelsea, sta aumentando.

Argomenti più discussi: Inter, Ausilio raggiunge Chivu in ritiro. Non solo Spence, il mercato entra nel vivo. E Stones...; John Stones lascia il Manchester City: un prezioso giocatore svincolato per Arsenal e Chelsea.; Il futuro di Stones potrebbe essere ancora in Premier League: il Leeds sul giocatore accostato alla Juve. Le ultime sull’affare; Bremer tentato dal Galatasaray, la Roma rischia di perdere Summerville.

Il target, come scritto, è proibitivo, ma come riportato da @FabrizioRomano, l' #Inter ci proverà. Si vocifera un costo vicino ai 50 mln. Ma la cifra precisa non è mai uscita. Se per Spence chiedono 40 mln di sterline, non è detto che per #Romero non ne chiedano x.com