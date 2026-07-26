L'accordo per la nomina di Andrea Pirlo come allenatore della nazionale si è bloccato. La presenza di sponsor russi e di oligarchi ha rallentato le trattative. Se la nomina non dovesse concretizzarsi, potrebbero verificarsi modifiche nelle scelte interne della federazione. Maldini sta considerando un possibile cambio di strategia. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Il possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale si è improvvisamente complicato e, se la nomina dovesse davvero saltare, potrebbero cambiare anche gli equilibri interni della nuova gestione federale. Quella che doveva rappresentare la prima grande scelta del nuovo corso della Figc rischia infatti di trasformarsi in un caso politico, con inevitabili ripercussioni sui rapporti tra i vertici della Federcalcio. Dopo il fallimento del tentativo di arrivare a Pep Guardiola, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo avevano individuato in Pirlo il profilo ideale per guidare la ripartenza azzurra. Un allenatore ritenuto adatto a un progetto di lungo periodo e capace di proporre un calcio moderno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sponsor russi e oligarchi frenano Pirlo: Maldini medita l'incredibile strappo

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