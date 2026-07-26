Spoiler su Cristian e Soraya dopo Temptation | Lui frequenta la single Flavia lei ha scelto di restare sola

Dopo Temptation Island 2026, Cristian e Soraya si sarebbero lasciati. Cristian frequenta ora una single, identificata come Flavia Punzo, mentre Soraya avrebbe deciso di restare da sola. Le indiscrezioni indicano che i due partecipanti si sarebbero separati al termine del programma e che Cristian avrebbe iniziato una relazione con la donna single. Non ci sono conferme ufficiali, ma queste sono le informazioni circolate nelle ultime ore.

Alcune indiscrezioni anticipano il finale del percorso tra Cristian e Soraya dopo Temptation Island 2026: i due avrebbero lasciato separati il programma e lui starebbe frequentando la single Flavia Punzo. La romana avrebbe scelto di non proseguire la conoscenza con Dimitri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Finalmente Giovanni si è svegliato, speriamo che Cristian segua il suo esempio #temptationisland x.com

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