Spiagge in Toscana | Il Bagno degli americani | dai militari all’arenile-comunità anche senza ombrelloni

A Tirrenia, frazione di Pisa con circa tremila abitanti, si trova il Bagno degli americani, una spiaggia frequentata da militari e ora da una comunità di bagnanti, anche senza ombrelloni. La località fu fondata nel 1932 dal regime fascista, su iniziativa di Costanzo Ciano, con l’obiettivo di trasformarla in una “Perla del Tirreno” e un centro del cinema italiano.

Tirrenia, frazione di Pisa affacciata sul mare e abitata da poco più di tremila persone, fu fondata il 3 novembre 1932 dal regime fascista per volontà di Costanzo Ciano, consuocero di Benito Mussolini, con l’ambizione di farlaa diventare la «Perla del Tirreno» e la capitale italiana del cinema. Paradossalmente oggi, e da anni, uno dei suoi luoghi simbolo è il Bagno degli Americani. Uno stabilimento fuori scala: ottomila metri quadrati di spiaggia, centinaia di bagnanti ogni giorno e un’ampia porzione di arenile libero gestita con gli stessi servizi della parte in concessione. Una realtà unica sulla costa toscana, soprattutto per il modello di gestione affidato a un’impresa sociale. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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