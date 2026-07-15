Durante l’estate 2026, sulle spiagge sono state introdotte nuove regole, tra cui divieti di fumo, limiti nel numero di ombrelloni e sanzioni fino a 3.000 euro per chi viola le norme. Le autorità locali hanno stabilito un insieme di regole più articolato per conciliare turismo, tutela ambientale, sicurezza e qualità dei servizi. Gli operatori devono rispettare i nuovi obblighi e i turisti sono chiamati a seguire le disposizioni.

L'estate 2026 porta con sé un sistema di regole balneari sempre più articolato. Le amministrazioni locali cercano di tenere insieme attrattività turistica, tutela degli ecosistemi, sicurezza e qualità dei servizi, mentre agli operatori vengono richiesti nuovi investimenti e ai vacanzieri una maggiore attenzione alle disposizioni vigenti. Non esiste, però, un unico codice nazionale dei divieti: orari, obblighi e sanzioni cambiano da una località all'altra e devono essere verificati sulle ordinanze dei singoli Comuni. Rimini estende il divieto di fumo. La novità più significativa riguarda Rimini, dove dal 2026 il divieto di fumo non interessa più soltanto la battigia, ma tutte le aree in concessione degli stabilimenti, fatta eccezione per gli spazi appositamente destinati ai fumatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spiagge, dai divieti anti-fumo agli ombrelloni contingentati. Dove si rischia la multa fino a 3mila euro

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