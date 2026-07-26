special olympics prato bertocchi direttore

A Pistoia, gli atleti del Team Special Prato hanno partecipato a un evento internazionale, esibendosi in una gara di ginnastica su una pedana allestita come palcoscenico. La competizione ha visto coinvolti atleti con disabilità, evidenziando come lo sport possa favorire l’inclusione. La manifestazione si è svolta davanti a un pubblico internazionale, senza specificare dettagli sul numero di partecipanti o sui risultati ottenuti.

Una pedana di ginnastica trasformata in un palcoscenico dell’inclusione. A Pistoia, davanti a una platea internazionale, gli atleti del Team Special Prato hanno dimostrato che lo sport può abbattere ogni barriera. La partecipazione a Eurogym 2026, la manifestazione europea dedicata alla ’ginnastica per tutti’, non è stata soltanto un’esibizione sportiva, ma l’ennesima conferma di un percorso che a Prato continua a crescere. La delegazione pratese ha rappresentato Special Olympics Italia portando in scena un’esibizione che ha emozionato e ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione, autonomia e inclusione. Un’esperienza destinata a lasciare un segno nei cinquanta atleti che fanno parte del movimento pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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