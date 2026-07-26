La giunta comunale ha approvato le linee guida per un nuovo avviso pubblico volto a raccogliere proposte di sponsor. L’obiettivo è finanziare interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, inclusi quelli nel progetto “Piazze Aperte”. Le iniziative mirano a rendere più verdi e decorosi gli ambienti urbani, coinvolgendo aziende e soggetti privati per sostenere i lavori di valorizzazione delle aree pubbliche.

La Giunta comunale ha approvato le linee d’indirizzo per la pubblicazione del nuovo Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici della città, ivi compresi gli spazi ricompresi nel programma “ Piazze Aperte ”. Il bando – che si pone l’obiettivo di ingaggiare soggetti pubblici o privati, enti e organizzazioni del Terzo settore nella trasformazione dello spazio pubblico cittadino – offrirà alle realtà selezionate l’opportunità di sponsorizzare o donare opere di restyling che prevedono la trasformazione di quadranti urbani individuati dall’amministrazione oppure interventi per il miglioramento qualitativo delle piazze aperte esistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spazi pubblici, caccia agli sponsor: "Più verde e decoro urbano in città"

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